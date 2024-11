(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com o passar das horas haverá tendência à mudança de humor e ânimo na sua relação com problema na família e com pessoas próximas. Interesses: dificuldade e dúvida em seus planos. Por isso, atente mais à influência de pessoas estranhas no trabalho. Vida íntima: quadro debilitado.