(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: o dia lhe trará, na prática, um quadro de apoio de pessoas experientes para as suas iniciativas. Interesses: momento benéfico que deverá lhe servir de base para empreender coisas novas no trabalho ou na lida com dívidas. Vida íntima: convivência tumultuada por fatos imprevistos.