(21 de março a 20 de abril) - A semana: fase em que você se verá dotado de todos os elementos de atração de seu modo de ser e agir. Notícias importantes ligadas aos íntimos. Interesses: Você terá dias que lhe garantirão bons momentos no trabalho e com dinheiro. Vida íntima: mostre-se mais conciliador com a sua rotina.