(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a Lua em signo do elemento Fogo lhe trará acuidade redobrada e determinação com as quais você poderá conquistar posições nas suas iniciativas. Intuição. Interesses: boa posição para negócios e assuntos financeiros. Capacidade inventiva ampliada. Vida íntima: emotividade exposta.

Quinta-feira