(21 de março a 20 de abril) - A semana: indicação positiva para suas relações pessoais. Mas, antigas mágoas podem aflorar trazidas por fatos novos. Interesses: semana que oscila de um lado com vantagem e compensações e de outro com insegurança. Vida íntima e sentimentos: controle as reações de humor e ânimo instáveis.

