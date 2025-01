(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: haverá hoje maior acuidade na sua lida com amigos em demanda complicada da sua rotina. Interesses: quadro bastante favorável para suas finanças em momento de vantagem nos negócios. Acerto nas decisões. Vida íntima e sentimentos: muitas e boas novidades com pessoa do sexo oposto.

Tags:

sábado