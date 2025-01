(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: boa presença de amigos em momento de alegria na lida com os mais jovens. Interesses: excelente quadro regerá agora de seus mais diretos interesses no campo das finanças. Vida íntima e sentimentos: dia que o verá seguro para agir com as exigências do cotidiano. Carinho e harmonia.