(21 de março a 20 de abril) - Destaque: o Sol começa hoje regência sobre a sua 11ª casa zodiacal influenciando os campos dos seus objetivos de vida, amizades, amor que recebe, desejos e esperança. Sua semana: nestes dias de benéfica posição você estará dependente do seu ânimo em momento de acerto com as suas finanças.

Tags:

Domingo