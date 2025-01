(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: bons aspectos para seu signo se mostram vantajosos e você deve se aproveitar para impor entusiasmo e firmeza nas suas ações. Interesses: boa lida com dinheiro em dia no qual os elementos o farão propenso à mudança no trabalho. Vida íntima e sentimentos: vida íntima compensadora.