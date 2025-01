(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: por inquietação e dúvidas, os seus relacionamentos pessoais se farão hoje mais instáveis. Interesses: posição que marcará de forma irregular a lida as finanças com quadro desvantajoso que poderá mudar a rotina e as suas iniciativas. Vida íntima e sentimentos: bom momento afetivo.

