(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: sua lida pessoal terá boa posição e afetará diretamente sua convivência. Por isso, procure se preparar para um dia de muita mudança. Interesses: bom resultado nas tarefas e com as relações de trabalho. Vida íntima e sentimentos: quadro de benéficas novidades com os mais íntimos.