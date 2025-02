(21 de março a 20 de abril) - Destaque: o Sol rege agora a 12ª casa zodiacal do seu signo influenciando seus segredos, forças e fraquezas desconhecidas, isolamento e aquilo que você guarda no íntimo. Hoje: bom aspecto o fará mais firme e determinado para impor seus valores. Mas, aja com tolerância com os mais íntimos.