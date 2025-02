(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: as posições astrológicas favorecem o encontro de apoio e ajuda de amigos em pendência de sua rotina. Interesses: sábado de boa indicação. Hoje, com a Lua em signo do Fogo e por sua vontade haverá resultado positivo nas suas ações. Vida íntima e sentimentos: emoções mais expostas.

Tags:

sábado