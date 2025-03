(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: bom quadro contribuirá, por suas atitudes e decisões, para o encontro com amigos em fim de semana de segurança e harmonia. Interesses: evite, no que for possível, o descontrole de seus gastos. Vida íntima e sentimentos: quadro que mostra entendimento em dia de desejo satisfeito.

Tags:

sábado