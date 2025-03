(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a Lua lhe trará quadro de decisões positivas com o que empreender de novo ou criativo. Interesses: momento de bons contatos no trato com as pessoas estranhas ou com aqueles que partilham de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: o dia será de muitas emoções na sua lida íntima.