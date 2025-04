(21 de março a 20 de abril) - A semana: seus assuntos pessoais agora ganharão expressividade com a influência de pessoa que pode mudar seus planos. Interesses: dias que mostram ânsia por liberdade e por novidades. Aja com cautela nos compromissos ou dívidas muito altas. Vida íntima e sentimentos: harmonia com íntimos.

