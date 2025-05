(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você terá boa influência a afetá-lo com a racionalidade ocupando o lugar da emoção em seu comportamento. Interesses: momento de preocupação com as finanças. Por isso, evite novas dívidas ou compromissos. Vida íntima e sentimentos: quadro positivo com a sua sensibilidade ampliada.