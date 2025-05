(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: em seu cotidiano há indicação que aponta novas opções nas relações de família. Favores inesperados. Interesses: quadro que revela benéficas mudanças na lida com as finanças e trabalho intelectual ou ligado a raciocínio. Vida íntima e sentimentos: apoio para as suas iniciativas.