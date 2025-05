(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: há hoje um quadro de mudança com valorização pessoal. Mas, atente mais para a lida com seus parentes. Interesses: quadro que trará vantagem e ganhos nas finanças, além de boa indicação para novos empreendimentos. Vida íntima e sentimentos: satisfação com atitudes dos mais íntimos.