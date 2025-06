(21 de março a 20 de abril) - A semana: fase de equilíbrio pessoal embora a tenha marcada por momentos de algumas lembranças que o alegrarão. Interesses: no campo material poderão ocorrer mudanças significativas com maiores dinamismo, criatividade e segurança. Vida íntima e sentimentos: novidade com o seu trato íntimo.

