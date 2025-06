(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: procure se motivar aproveitando a influência da família em seus atos em dia que mostra entendimento fácil com amigos. Interesses: momento que lhe será benéfico nos negócios e no trato com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: com quadro instável, siga os seus palpites e intuição.