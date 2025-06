(21 de março a 20 de abril) - A semana: o seu equilíbrio e comportamento, mais meditativo e moderado com os que lhe são próximos, serão a tônica de semana de novidades. Interesses: nesta fase você superará problemas se agir com maior cautela com os compromissos e no trabalho. Vida íntima e sentimentos: aceite conselhos.

Tags:

Domingo