(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com quadro estável e equilibrado melhoram as suas relações com os mais próximos. Decisões bem pensadas. Interesses: apesar de indicação de fragilidade na lida com quantia vultosa e financiamento, o dia será benéfico no trabalho. Vida íntima e sentimentos: mudança de ânimo e humor.