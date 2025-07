(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: atente bem aos bons acontecimentos da primeira metade do dia. Por eles, você terá surpresas e atendimento a desejos. Seja otimista. Interesses: bom trato com dinheiro e a forma de ganhá-lo com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia de superação de problemas e carência de íntimos.