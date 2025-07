(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro que lhe trará oportuna ajuda no trato com pendência ou problema que o inquieta na lida com pessoa próxima. Atente à sua saúde. Interesses: evite gasto de maior valor. Indicação de acerto no desempenho profissional. Vida íntima e sentimentos: seja cuidadoso com as palavras.

Tags:

Quinta-feira