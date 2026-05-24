(21 de março a 20 de abril) - A semana: nestes dias você deverá refletir bastante para a tomada de decisões que impliquem em compromissos futuros envolvendo bens. Interesses: cuidado com seu empenho em dívidas muito altas especialmente as não programadas. Trabalho protegido. Vida íntima e sentimentos: quadro positivo.

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