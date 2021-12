2022: o Ano da Razão e da Palavra

As Previsões para o Brasil

por Max Klim - 28/12/2021





O 53º ano da Era de Aquário – iniciada em 1969 com a chegada do homem à Lua – terá por regente o planeta Mercúrio, o menor do sistema solar e o mais próximo do Sol. Vinculado basicamente ao signo de Gêmeos, apesar de sua co-regência em Virgem, atua sobre o sistema fonador, o cérebro, a língua, pulmões mão, braços e todos os hormônios.



Sua posição astral sempre indica onde e como a espécie humana melhor se comunica e em nosso DNA estaria presente no gene Fox P-2 que concentra a sequência genética da fala.

Sua ação é rápida, incerta, inconstante. Atua com eficácia nos meios de comunicação, nos correios, na escrita e na voz, sobre os meios de transporte o comércio e em nossa capacidade técnica e emocional de processar imagens e sons. De seu nome vem a adjetivação de “mercurial” dada às mudanças súbitas que nos lembram a passagem do estado sólido ao lúqido do metal que leva esse nome.

Em 2022, Mercúrio regerá a terceira casa do ano civil, calculado a partir do primeiro segundo após o fim de 2021. Isso nos dará um ano em que estaremos conscientes da comunicação e sua importância para a evolução da espécie.

Movimento e inquietação farão a base de uma fase muito voltada para os poderes do raciocínio, da decisão rápida, da pesquisa e da investigação, uma exata expressão à enorme influência que o mundo cibernético já exerce em nossas vidas e campo aberto e vasto para que iniciativas de desnudamento do caráter humano se façam à luz da publicidade e do conhecimento generalizado, bem próprio dos meios de comunicação digital que mudou a face da internet como forma de divulgação de mensagens, fatos, notícias, relações sociais e segredos.

Na mitologia o culto romano a Mercúrio tem origem na celebração do deus grego Hermes, o protetor dos rebanhos e das cabanas; senhor das viagens e mensageiros dos deuses. É o regente do comércio por seus dons e esperteza. Seu símbolo, o caduceu, tornou-se representação dos que lidam com números, contadores, auditores, mercadores e representação moderna do bastão dos deuses que tem o poder de transformar em ouro tudo que toca.

A partir do século V antes de Cristo, os romanos adotaram o culto a Hermes dirigindo-o a Mercúrio como deus protetor do comércio a quem foi edificado um templo no Circo Máximo próximo ao porto do rio Tibre. As sandálias aladas, o caduceu na mão esquerda e um chapéu ornado de asas são as principais características de sua representação histórica.

A revolução solar para o Brasil

Pelo caráter mercuriano, 2022 nos mostra na análise do mapa de revolução solar para o Brasil com os dois luminares – Sol e Lua - posicionados em hemisférios diferentes do mapa de Revolução Solar o ano nos mostra que esta época trará a busca por liberdades de nossas escolhas para o futuro em fase na qual estaremos todos envolvidos nos rumos do cotidiano e no destino da Nação de uma forma pouco usual nas últimas décadas.



A concentração de planetas no chamado hemisfério-poente mostra que 2022 será um ano de colheita do que semeamos nos tempos recentes

Três aspectos se sobressaem no mapa natal do Brasil:

* O Sol na Casa 4 mostra que a estabilidade na vida nacional será assunto da maior importância em ano de eleição na qual o desemprego e emprego ganharão expressão maior que a rotineira. No lado positivo desta regência teremos novidades e alterações que se relacionam às políticas públicas para o emprego e para o desenvolvimento econômico com mudança de rumo e de decisões na condução de dessas práticas e envolvimento do setor privado e do Judiciário com a busca por novos caminhos, menos gravosos e expressivos na autoproteção da população determinando os rumos de suas decisões.

* A Lua transitando a casa 9 neste setor do zodíaco acentua elementos que se relacionam aos ideais e crenças políticas e públicas para o País com mudança de rumo e de decisões na condução de dessas práticas e envolvimento do setor privado e do Judiciário com a busca por novos caminhos, menos gravosos para a população e para os setores do chamado “mercado”.

* Outro aspecto muito significativo nos vem da posição de Plutão na casa 6 do zodíaco onde o nosso proto-planeta – regente dos impulsos destruidores, transformadores e reformadores da vida humana - afetará de forma decisiva na política trazendo no bojo de suas influências momentos em que o País será afetado por um profundo senso de serviço público e dedicação a causas populares para enfrentar mando e autoridade na busca dos objetivos da vida nacional. A pesquisa, o trabalho e a ciência dominarão os rumos das preocupações e caminhos da vida brasileira