O Ano de Mercúrio para os Signos

Previsões 2022

por Max Klim - 28/12/2021





O ano de Mercúrio para os signos







ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Regente: Marte

2022 será, para o nativo de Áries, uma época de maior destaque para a comunicação, o pensamento e os instrumentos utilizados para pensar, falar, escrever, com a influência de Mercúrio sobre os padrões generalizados de raciocínio.

É também época em que ganham maior importância os relacionamentos com irmãos e irmãs; vizinhos; as pequenas viagens e as novidades.

Neste ano, saúde e trabalho estarão entrelaçados uma vez que a atuação de Mercúrio se dá no campo do dever e governa o serviço que se presta aos outros.

No mapa específico do ano, há indicação de favorecimento para se fazer sociedade que terá êxito, desde que planejada com seriedade.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Regente: Terra

Mercúrio rege para o taurino as casas do zodíaco que apontam a regência sobre a forma com que lidamos com valores, as questões financeiras e, com isso, a maneira que usamos para ganhar dinheiro para a sobrevivência e por nosso próprio esforço.

É uma influência positiva sobre nossos talentos e recursos naturais. Com isso, há destaque para a criatividade.

Com essa regência, Mercúrio nos reserva a consciência plena do prazer ao atuar sobre sentimentos; o amor; os romances; os filhos e o lazer.

Já no campo material, essa posição afeta e governa de forma benéfica as especulações e os empreendimentos.

2022 indica ao nativo a sua atitude emocional e terá como destaque a originalidade e os canais criativos. É época de ampliação da capacidade dramática.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Regente: Mercúrio

O geminiano se beneficiará neste novo ano com a forte influência do planeta que estará em seu próprio domicílio onde Mercúrio rege os campos da identidade, tendências naturais e a forma com que se expressar na abordagem da vida.

É posição que se relaciona de forma direta com o modo com que o mundo vê o nativo do signo e, com isso, revela seu caráter.

Haverá em 2022, tendência a ligação maior com o lar, as raízes e a família. A hereditariedade assume papel significativo nas ações e modo de comportamento, pois Mercúrio reflete nessa posição a consciência de nossa base emocional e como construímos nosso caráter.

O intelecto, o estudo e o conhecimento assumem proporção e significação maior na disposição do nativo em se aprimorar e ampliar o autoconhecimento.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Regente: Lua

A influência de Mercúrio no ano se dará sobre forças e fraquezas desconhecidas, afetando diretamente o campo do subconsciente, das tristezas, sofrimentos, limitações e obstáculos. Mas será, como contrapartida, época de destacar a consciência interior, a caridade, a simpatia e o bem estar que se expõe ao público.

É nesses campos que o canceriano vai vivenciar com intensidade os seus problemas existenciais e registrar os débitos a pagar por carma. Mas, Mercúrio também carreia ao canceriano um destaque maior a suas formas de comunicação como elementos da Casa de seu domicílio no zodíaco e o faz beneficiário de acuidade para falar, escrever e pensar.

Neste novo ano haverá relacionamentos mais intensos com as pessoas próximas e parentes, numa boa fase de muitas novidades com contato favorecido com o público e grande popularidade.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Regente: Sol

Em 2022 Mercúrio regerá para o leonino as casas que atuam e afetam a nossa ação sobre a consciência social e a capacidade de fazer amizades.

É uma influência determinante na atitude que se toma em relação aos outros agindo sobre os relacionamentos não emocionais, desejos de vida, os objetivo que se traça e também o amor que se recebe e o dinheiro obtido com a profissão.

Na sua ação sobre o campo material, ela se dá com maior intensidade na lida com valores e as questões financeiras afetando diretamente e de forma benéfica a forma de ganhar dinheiro para a sobrevivência pelo próprio esforço; os talentos e os recursos que são naturais no nativo.

Neste ano a posição no mapa do nativo aponta valorização das amizades fiéis e maior facilidade em projetos ligados às artes e à educação.





VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Regente: Mercúrio

O destaque maior da influência mercuriana no signo do qual é co-regente, se dará agora em favor do virgiano, com afloramento das tendências naturais com destaque para a forma de se expressar e a abordagem da vida. É a identidade pessoal posta à mostra e do modo com que o mundo a vê. É posição reveladora do caráter.

Por atuar também sobre o chamado “meio do céu” ou ponto máximo de elevação da roda do zodíaco - rege a ambição; o reconhecimento e o sucesso mundano.

Nesta fase em que o nativo verá forte a sua dificuldade em lidar com o trabalho subalterno, obrigatório e sem destaque, estarão também os elementos que regulam a carreira, as possibilidades de êxito social e o caminho que se escolhe para a própria vida.

No ano, o virgiano provavelmente virá a se dedicar a uma pesquisa que exija certo isolamento e dedicação em uma fase que o encontrará com pouca energia e sem razoável resistência física.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Regente: Vênus

O nativo do signo da Balança terá um 2022 em que Mercúrio atuará diretamente sobre as suas aspirações e com isso influenciará conceitos e valores sobre a mente, a religião, a educação, os sonhos e visões.

É uma influência que envolve os grandes negócios e mostra as lições que se aprende com a vida.

A esse quadro de influências se soma a posição em torno das forças e fraquezas desconhecidas no campo do subconsciente e das limitações e obstáculos típicos da casa zodiacal onde também residem caridade, simpatia e do bem estar que se expõe ao público.

Será um ano de tornar ainda mais reservados os problemas existenciais que ao mesmo tempo em que mostra restrições, abre caminho para solucioná-los em uma fase de profunda consciência social com um quadro de relacionamentos proveitosos.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Regente: Plutão e Marte

Este será o ano dos legados e da capacidade de renovação para o escorpiano. Mercúrio rege em seu signo os campos do zodíaco que regem e atuam diretamente sobre as heranças, o dinheiro do cônjuge para os casados e, refletindo a posição no signo, a sexualidade.

A ação de Mercúrio nesse setor do zodíaco amplia a capacidade de lidarmos de modo eficaz com as alterações das condições primárias da vida.

Por atuar também sobre nossa consciência social e a capacidade que temos de fazer amizades, ele rege a atitude que tomamos em relação aos outros no que se chama em astrologia “relacionamentos não emocionais”.

É fase de destaque para os desejos de vida, os objetivos que traçamos para nosso futuro e como contraponto a isso, o amor que se recebe.

Neste ano, outro dos destaques da influência mercuriana estará sobre o dinheiro que se ganha com a profissão e seu resultado prático na estabilidade emocional do dia a dia.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Regente: Júpiter

O filho do Centauro terá neste ano uma das mais significativas influências de Mercúrio que estará atuando no campo das parcerias e da cooperação, envolvendo nisso desde o casamento, o divórcio, as sociedades que fazemos e tudo que depende de um contrato.

É a morada da cooperação no zodíaco e rege em nossa vida as negociações; o trato e a resposta que temos de nossa relação com o público e a cooperação que dispensamos e a que recebemos.

No fundo, Mercúrio atua fortemente sobre nossas atitudes em relação ao casamento e os que agem em nosso nome.

A posição do planeta no zodíaco é impulsionadora para nossas ambições, o reconhecimento e o sucesso mundano e junto a isso, estão os elementos que regulam carreira, as possibilidades de êxito social e o caminho que escolheremos para nossa vida.

A religiosidade e o interesse pelo estudo e as viagens também são bem posicionados.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Regente: Saturno

Para 2022, Mercúrio regerá em Capricórnio as nossas mais puras e importantes aspirações e com isso atuará sobre a mente, a religião, a educação, os nossos sonhos e as nossas visões.

Para o nativo, o ano será de envolvimento em grandes negócios e época propícia a se aproveitar na prática as lições que aprendemos com a vida.

A influência do planeta regente do ano para os capricornianos se faz sobre os campos do trabalho e da saúde englobados que são no setor zodiacal do dever e que sempre nos mostra o trabalho, a saúde e os nossos hábitos.

Por isso, haverá agora uma determinação maior e forte sensibilidade na lida com emprego e empregados destacando o serviço que prestamos aos outros.

O nativo poderá vir a se preocupar com assuntos imobiliários e terá que usar sua paciência para lidar com esse tipo de problema.

Este será um ano de recolhimento.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Regente: Urano

O signo do Aguadeiro, o sempre avançado e incompreendido Aquário, terá em 2022 um ano voltado à criatividade na sua prática diária. Mas, a mais significativa influência para o signo está no fato do planeta atuar diretamente sobre o amor, os romances, os filhos, os prazeres e o lazer.

Será época não apenas de dar curso aos sentimentos, mas atentar também ao campo material onde Mercúrio rege os empreendimentos e indica a nossa atitude emocional que tem como destaque a originalidade e os canais criativos, além da capacidade dramática.

O aquariano vivenciará também durante este novo ano relações fortes com assuntos ligados a heranças e legados e a sua sexualidade em período que poderíamos dizer voltado plenamente à capacidade de renovação.

O ano não será benéfico aos investimentos de risco e nos próximos meses o nativo estará em busca da sinceridade e da amizade nas suas relações pessoais.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Regente: Netuno

Mercúrio regerá para no pisciano em 2022, as casas que têm por campo de atuação a segurança e o controle de nossas vidas abrangendo assim o lar, a vida em família, suas raízes e a hereditariedade.

É uma época que mostra forte influência sobre as bases sobre as quais construímos nosso caráter.

Junto a isso, o ano será dedicado à cooperação, às uniões e às parcerias tanto de negócios quanto afetivas, e nisso estão tanto o casamento quanto o divórcio

É uma fase de destaque para processos, negociações, o trato e a resposta que temos do público para nossos atos, a cooperação que dispensamos e que recebemos e as nossas atitudes em relação ao casamento e os que agem em nosso nome.