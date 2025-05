O Caderno Astral ACESSA.com Um dos primeiros cadernos a surgir juntamente com o Portal, divulga

as previs?es astrol?gicas de Max Klim desde 1998

As previs?es di?rias dos signos do zod?aco, o signo do m?s e suas particularidades, combina?es com outros signos, amor e sexo, hor?scopo cigano, os astros e sua casa, rede astral e entrevista com o astr?logo Max Klim. Tudo isso o internauta encontra no Portal ACESSA.com, desde 1998, quando o Portal ainda era JF Service.

H? v?rios anos, as pessoas acompanham o trabalho do jornalista Carlos Alberto Lemes de Andrade, que usa o pseud?nimo Max Klim como astr?logo. Ele tamb?m ? advogado, p?s-graduado em administra??o de empresas e professor de Hist?ria. (conhe?a mais sobre Max Klim)

Com o passar do tempo, assim como todo o Portal, o caderno evoluiu em sua forma de apresenta??o. O layout foi reformulado e ganhou novos links de acordo com a vis?o do astr?logo, que ? respons?vel por todos os textos astrais. At? meados de 2008, uma das ?ltimas p?ginas apresentadas possu?a o formato abaixo, ? esquerda. Atualmente, os internautas acessam uma p?gina mais din?mica e atrativa (foto acima e abaixo, ? direita).

Signo do m?s

Al?m de previs?es di?rias para cada signo, Max Klim tamb?m descreve como ser? o per?odo para o signo do m?s. Como os planetas influenciam, o per?odo de reg?ncia astrol?gica padr?o, o elemento, a simbologia, a cor, dia da semana, pedra, quais as personalidades de destaque, as virtudes e debilidades do signo do m?s e reg?ncia sobre o corpo.

Anivers?rios

Os internautas que desejarem participar da lista de aniversariantes do Caderno astral e ter seu nome divulgado em seu m?s de anivers?rio de acordo com o signo, pode se cadastrar no Portal ACESSA.com. ? s? preencher o formul?rio com nome, data de nascimento, idade, cidade, estado e e-mail e aguardar o per?odo de sua reg?ncia astrol?gica.

Max Klim

Neste link, o internauta conhece um pouco da hist?ria do astr?logo respons?vel por todas as previs?es divulgadas neste Caderno, que tamb?m trabalha no JB Online e possui um site pr?prio.

Rede Astral

O link Rede Astral possibilita que outras empresas tenham acesso ao trabalho de Max Klim, divulgando a rede de servi?os de astrologia da Internet brasileira: Max Klim Astrological Network. S?o v?rios tipos de servi?os: Conte?do Simples, Conte?do Simples + Signo do M?s, Conte?do Completo, Conte?do Extra. As op?es com suas respectivas condi?es e custos, podem ser conferidas nos links do menu lateral dentro de Rede Astral.

Entrevista

Nesta entrevista concedida por Max Klim ao jornalista Eduardo Araia, publicada na Revista Planeta, de novembro, edi??o 374, o astr?logo fala sobre tempos de mudan?a.

Astros & Casa

Nesta Se??o, o astr?logo fala sobre a rela??o entre o signo e sua rela??o com a resid?ncia, qual o ambiente preferido, objetos que mais gosta para decorar a casa e as cores que combinam com seu astral.