(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: bom aspecto em seu signo mostra quadro de realizações facilitadas nos desafios de rotina. Interesses materiais: oportuno apoio em dificuldade com dinheiro. Mas, procure direcionar esforços e empenho para as iniciativas de trabalho. Vida íntima: preocupação com íntimos.