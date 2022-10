(21 de junho a 21 de julho) - A semana: período que irá destacar seus dons de premonição e intuição. Mas, agora também ganham significado maior os assuntos com a Justiça, lei e documentos. Interesses materiais: bom aspecto mostra dias estáveis no trabalho e nas finanças. Vida íntima: controle as suas reações e palavras.