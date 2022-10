(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: há agora domínio de influência que valoriza sua moderação em atitudes recentes, base para o trato acertado com a família. Interesses materiais: procure, com seus atos, mostrar maior empenho com as novas obrigações de trabalho. Finanças protegidas. Vida íntima: harmonia.