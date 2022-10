(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: por forte influência de bom trânsito você estará mais preocupado com os outros que com seus próprios assuntos pessoais. Intuição acertada. Interesses materiais: neste campo você terá atitude correta com as próprias finanças. Vida íntima: retribuição e muita afetividade.