(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: este início de semana antecipa mudanças e você terá boa posição a lhe reger os passos e ações. Mas seja contido nas suas ações. Interesses materiais: o dia no campo material terá boa influência para tarefas do cotidiano e mudança no trabalho. Vida íntima: preocupações.