(21 de junho a 21 de julho) - Destaque: o Sol começa a reger período que destaca em seu signo os campos da 6ª casa zodiacal com enfoque nos assuntos de saúde e trabalho, seus hábitos, emprego e o serviço que presta aos outros. Hoje: você vivencia posição de boa influência com novidades no trabalho e na gestão de bens.