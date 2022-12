(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: você terá para hoje quadro benéfico em razão do qual poderá buscar ajuda e conselho para assuntos de maior significado. Interesses materiais: dia de vantagem com as finanças pessoais e na lida com dinheiro alheio. Habilidade com o trabalho. Vida íntima: alegria contida.