(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: procure agora encarar com maior atenção as suas atitudes e reações diante de pessoas estranhas, especialmente aquelas que se envolverem nos seus planos materiais. Interesses: há hoje influência benéfica para os novos encargos com o trabalho. Vida íntima: emotividade sob controle.

Janeiro 2023