(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: em razão da posição da Lua em signo da Água há quadro de satisfação com as atitudes de pessoas próximas que irão afetar sua rotina. Interesses: dia de boa posição material com sua atenção voltada para a realização profissional. Vida íntima: com íntimos evite crítica e exigências.

Janeiro 2023