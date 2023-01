(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: boa aura em seu signo mostra momento positivo com indicação de acerto nas suas iniciativas. Mas, não se deixe influenciar por estranho e aja com maior tolerância. Interesses: atos acertados na lida com dinheiro e em tarefa de trabalho. Vida íntima: reencontro de muitas emoções.

Tags:

Janeiro 2023