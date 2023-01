(21 de junho a 21 de julho) - A semana: os aspectos desta fase apontam benéfica posição pessoal com a concentração de suas atenções em demandas e problema de família. Interesses: boa indicação mudará seu modo de encarar a rotina com o trabalho e trará boa indicação na lida com dinheiro. Vida íntima: afetos satisfeitos.

Janeiro 2023