(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: boa posição em seu signo o fará mais criativo e habilidoso com questões complicadas. No campo doméstico, procure se mostrar cuidadoso com as palavras. Interesses: quadro de acerto nos assuntos financeiros. Êxito em tarefa que exige esforço. Vida íntima: novo ânimo em seus afetos.