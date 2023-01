(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: a posição do dia mostra preocupação com assunto pendente, embora em fase de criatividade na rotina e com novos planos. Interesses: dê sentido prático às decisões na sua busca por dinheiro. No trabalho, muitas exigências. Vida íntima: harmonia que lhe será afetivamente benéfica.

Janeiro 2023