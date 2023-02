(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você hoje se beneficiará de oportuna ajuda no trato com pendências ou problemas que o inquietam nas relações pessoais. Intuição bem acertada. Interesses: evite gastos de maior vulto. Habilidade e determinação nas tarefas do trabalho. Vida íntima: seja cuidadoso com as palavras.