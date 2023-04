(21 de junho a 20 de julho) - O seu dia: a forte posição Lua na 4ª casa do zodíaco irá reger seu signo apontando vigor e disposição em dia no qual você deve agir de forma conciliadora com as pessoas. Interesses: momento de acerto nas finanças e com as obrigações de trabalho. Vida íntima: boas mudanças de humor e ânimo.