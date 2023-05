(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: sob a influência do forte aspecto da Lua em signo do mesmo elemento você tenderá a agir de forma mais compreensiva com as pessoas muito próximas. Por harmonia, seja conciliador. Interesses: dia que o verá consciente e firme com suas finanças. Vida íntima: emotividade exagerada.

Tags:

sábado