(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: neste fim de semana você deve moderar as palavras e as críticas impensadas nas suas avaliações sobre as pessoas próximas. Pense e aja com mais prudência. Interesses: as indicações do momento são propícias à lida com dinheiro em família. Vida íntima: convivência bem equilibrada.

