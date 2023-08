(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento astral dominado por fortes indicadores que atuam no campo de seus prestígio e conceito pessoal. Interesses: materialmente, você encontrará apoio e ajuda e favores oportunos para enfrentar as pendências de seu trabalho ou com dinheiro. Vida íntima: relações dificultadas.

Agosto 2023 | Quinta-feira