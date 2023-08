(21 de junho a 21 de julho) - Destaque: neste período o Sol irá reger a sua 3ª. casa zodiacal influindo os campos do ambiente em que vive, as suas formas de comunicação, o aprendizado e novas ideias. Hoje: boa lida com amigos em dia de viagens longas favorecidas. Finanças protegidas em razão de autocontrole e firmeza.

Agosto 2023