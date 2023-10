(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: o quadro astral de hoje revelará, com bons resultados, um quadro de importantes mudanças no seu relacionamento com a família. Interesses: aspecto que mostra, ao seu favor, acertada condução da rotina material. Mas, evite exageros. Vida íntima: novas emoções na lida com íntimos.