(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: sua versatilidade e a forma de se comportar no trato com pessoas próximas serão os pontos altos deste sábado que, no entanto, pede avaliação cuidadosa de suas atitudes. Interesses: atente aos seus gastos e dinheiro. Bom momento material. Vida íntima: relações íntimas valorizadas.

